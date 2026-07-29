اختصاصية تغذية تكشف أبرز فوائد خل التفاح العضوي

وتشير اختصاصية التغذية الوظيفية لمى نبّوت إلى أن خل التفاح قد يساعد في تحسين الهضم، ودعم توازن بكتيريا الأمعاء، والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الشعور بالشبع، إلى جانب فوائده المحتملة لصحة القلب والبشرة والشعر.
وتنصح بتناوله مخففًا بالماء أو استخدامه في السلطات، مع تجنب شربه دون تخفيف لتفادي الإضرار بمينا الأسنان، وعدم الإفراط في استهلاكه، واستشارة الطبيب قبل استخدامه لمرضى السكري.
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