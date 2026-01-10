اربع فوائد لماء الليمون... تعرف إليها

ينصح بشربه صباحًا لدعم الهضم وزيادة فيتامين «سي»، لكنه مناسب أيضًا قبل أو أثناء أو بعد الوجبات للاستفادة من فوائده المتعددة.
أبرز فوائد ماء الليمون:
دعم الترطيب: يزيد استهلاك السوائل.
منخفض السعرات: بديل صحي للمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر.
زيادة فيتامين «سي»: عصير ليمونة واحدة يغطي نحو 21% من الاحتياج اليومي.
تحسين الهضم: يخفف الانتفاخ وينشط الإنزيمات الهاضمة.
تنبيه صحي: يجب توخي الحذر لمن لديهم معدة حساسة أو مشاكل حصى الكلى، مع استشارة الطبيب قبل الاستخدام العلاجي المكثف.
-
أخبار متعلقة
-
منها ماء جوز الهند.. 8 مشروبات غنية بالمغنيسيوم
-
ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟
-
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
-
أدوية التخسيس تتفوّق على الأسبرين في تقليل مخاطر سرطان القولون
-
دراسة صينية: العلاج الصوتي غير الجراحي يعزز الآمال في علاج الزهايمر
-
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من لسانك فقط
-
مواد حافظة تسبب السكري
-
ماذا يحدث لصحتك عند النوم في الإضاءة؟