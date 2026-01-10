اربع فوائد لماء الليمون... تعرف إليها

الوكيل الإخباري- يُعد ماء الليمون مشروبًا منخفض السعرات وغنيًا بفيتامين «سي»، الذي يعزز صحة الجلد، ويدعم التئام الجروح، ويحافظ على الترطيب، ويساعد في تحسين عملية الهضم.

ينصح بشربه صباحًا لدعم الهضم وزيادة فيتامين «سي»، لكنه مناسب أيضًا قبل أو أثناء أو بعد الوجبات للاستفادة من فوائده المتعددة.



أبرز فوائد ماء الليمون:

دعم الترطيب: يزيد استهلاك السوائل.

منخفض السعرات: بديل صحي للمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر.

زيادة فيتامين «سي»: عصير ليمونة واحدة يغطي نحو 21% من الاحتياج اليومي.

تحسين الهضم: يخفف الانتفاخ وينشط الإنزيمات الهاضمة.



تنبيه صحي: يجب توخي الحذر لمن لديهم معدة حساسة أو مشاكل حصى الكلى، مع استشارة الطبيب قبل الاستخدام العلاجي المكثف.