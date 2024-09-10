ارتفاع ضغط الدم يهددك بالعمى!

تشوش الرؤية
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، استشارة طبيب العيون فور ملاحظة أية مشاكل في الرؤية مثل تشوش الرؤية وفقدان المجال البصري، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنباً للعواقب الوخيمة المحتملة.
يُشار إلى أن ضغط الدم الطبيعي يبلغ 120/80 ملم زئبق، بينما تعتبر قيم ضغط الدم، التي تبلغ 140/90 ملم زئبق وما فوق، مرتفعة للغاية.
جدير بالذكر أنه بخلاف ارتفاع ضغط الدم ينطوي أيضاً ارتفاع مستوى السكر بالدم وارتفاع مستوى الكوليسترول على مخاطر على العين.
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