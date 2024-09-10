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ارتفاع ضغط الدم يهددك بالعمى!

ع
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 05:41 م

الوكيل الإخباري-   قالت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم إن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين، حيث إنه يتسبب في تدهور سريان الدم ويشكل عبئاً على الأوعية الدموية الدقيقة ويعزز التسربات ويتسبب في تكوّن الجلطات، ما قد يؤدي إلى تلفيات جسيمة بالشبكية، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالعمى.

تشوش الرؤية
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، استشارة طبيب العيون فور ملاحظة أية مشاكل في الرؤية مثل تشوش الرؤية وفقدان المجال البصري، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنباً للعواقب الوخيمة المحتملة.

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يُشار إلى أن ضغط الدم الطبيعي يبلغ 120/80 ملم زئبق، بينما تعتبر قيم ضغط الدم، التي تبلغ 140/90 ملم زئبق وما فوق، مرتفعة للغاية.

 


جدير بالذكر أنه بخلاف ارتفاع ضغط الدم ينطوي أيضاً ارتفاع مستوى السكر بالدم وارتفاع مستوى الكوليسترول على مخاطر على العين.

 

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