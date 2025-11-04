اشتهاء الشوكولاتة قد يكون علامة على نقص معدن أساسي في جسمك

ويعد المغنيسيوم ضروريًا للعديد من وظائف الجسم، مثل تقوية العظام، تنظيم السكر في الدم، دعم العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة. وتعتبر الشوكولاتة الداكنة من أغنى المصادر بهذا المعدن، حيث يمكن أن يوفر لوح كبير منها أكثر من 70% من الاحتياج اليومي.
وحذر الخبراء من الإفراط في تناول الشوكولاتة بسبب محتواها العالي من السكر والسعرات الحرارية، مشيرين إلى بدائل صحية مثل بذور القرع، اللوز، الموز، التين، والسبانخ لتلبية حاجة الجسم من المغنيسيوم.
كما تشمل علامات نقص المغنيسيوم المبكرة التعب، فقدان الشهية، تقلصات العضلات، والغثيان، وقد تؤدي حالات النقص الشديد إلى اضطرابات القلب، وخدر أو وخز، وتغيرات في الشخصية.
