الثلاثاء 2025-11-04 03:43 م
 

اشتهاء الشوكولاتة قد يكون علامة على نقص معدن أساسي في جسمك

الثلاثاء، 04-11-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   إذا وجدت نفسك تشتهي الشوكولاتة باستمرار، فقد لا يكون الأمر مجرد حب للحلوى، بل إشارة إلى نقص معدن المغنيسيوم في الجسم، وفق خبير التغذية مارك غيلبرت.

ويعد المغنيسيوم ضروريًا للعديد من وظائف الجسم، مثل تقوية العظام، تنظيم السكر في الدم، دعم العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة. وتعتبر الشوكولاتة الداكنة من أغنى المصادر بهذا المعدن، حيث يمكن أن يوفر لوح كبير منها أكثر من 70% من الاحتياج اليومي.

وحذر الخبراء من الإفراط في تناول الشوكولاتة بسبب محتواها العالي من السكر والسعرات الحرارية، مشيرين إلى بدائل صحية مثل بذور القرع، اللوز، الموز، التين، والسبانخ لتلبية حاجة الجسم من المغنيسيوم.

كما تشمل علامات نقص المغنيسيوم المبكرة التعب، فقدان الشهية، تقلصات العضلات، والغثيان، وقد تؤدي حالات النقص الشديد إلى اضطرابات القلب، وخدر أو وخز، وتغيرات في الشخصية.

ارم نيوز 

 
 
