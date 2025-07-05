اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟

وفي السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" أبرز أسباب اشتهاء الملح المفرط، من بينها التعرق المفرط، متلازمة ما قبل الحيض، وحتى تأثير ضغوط الحياة اليومية على الشهية، مستندًا إلى تقرير "Medical News Today".
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