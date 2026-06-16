اكتشاف سبب يزيد خطر الوفاة بسرطان الدماغ

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا بصدمات في الرأس كانوا أكثر عرضة للوفاة بسرطان الدماغ بمعدل 1.75 مرة مقارنة بالمعدل الطبيعي، وكان هذا الخطر الأعلى بين المصابين بطلقات نارية في الرأس، حيث بلغت احتمالية الوفاة بأورام الدماغ لديهم أكثر من 14 مرة مقارنة بغيرهم، كما لوحظت معدلات مرتفعة أيضا لدى الأشخاص الذين عانوا من أشكال معينة من إصابات الدماغ الخفيفة المعقدة.
-
أخبار متعلقة
-
طنين الأذن قد يكون إنذارا مبكرا لفقدان حاسة السمع.. والأطباء يحذرون من إهماله
-
فوائد التفاح للأوعية الدموية والأمعاء
-
عن مكملات الكركم والمغنيسيوم.. معلومات عن فوائد صحية يجب معرفتها
-
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الدونات؟
-
صوت لا يسمعه سواك.. قد يكون تحذيراً من مشكلة أكبر
-
رغم خلوها من السكر.. أضرار غير متوقعة للمشروبات الغازية الدايت
-
مكسرات صغيرة تخفي أسراراً صحية كبيرة.. تعرف إليها
-
5 عادات ترفع ضغط الدم.. ما هي؟