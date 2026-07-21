اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

11:32 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أميركية نُشرت في مجلة FASEB BioAdvances عن آلية جديدة قد تساعد في إبطاء نمو سرطان الرئة، من خلال تنشيط جزيئين طبيعيين في الجسم يُعرفان بـ microRNA-15a وmicroRNA-16. اضافة اعلان





وأظهرت الدراسة، التي ركزت على سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، أن إعادة التوازن لمستويات هذين الجزيئين داخل الخلايا تسهم في خفض إنتاج البروتينات التي تعزز نمو الأورام، إذ يعملان على تنظيم النشاط الجيني والتحكم بعمليات نمو الخلايا وانقسامها.



وأشار الباحثون إلى أنهم يعملون حاليا على تطوير تقنية تعتمد على ناقلات فيروسية متخصصة لإيصال هذه الجزيئات مباشرة إلى الخلايا السرطانية، بما قد يعزز فاعلية العلاج مستقبلًا.



وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تمثل علاجًا نهائيًا لسرطان الرئة، إذ اقتصرت التجارب على نماذج خلوية، ولا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات والتجارب قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.



وفي سياق متصل، أظهرت دراسة واسعة استندت إلى بيانات البنك الحيوي البريطاني UK Biobank أن الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 34%، كما انخفض خطر الوفاة بهذا النوع من السرطان بنسبة 39% مقارنة بغير الملتزمين بها.





