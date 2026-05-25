الإثنين 2026-05-25 03:38 م

اكتشاف عامل خطر غير متوقع للسكتة الدماغية

اكتشاف عامل خطر غير متوقع للسكتة الدماغية
تعبيرية
 
الإثنين، 25-05-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة أجراها علماء أمريكيون أن نوبات الصداع النصفي المصحوب بهالة أو ما يعرف بـ"Migraine with aura"، تزيد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

اضافة اعلان

 

وأوضح القائمون على الدراسة إلى أن "الهالة" في هذه الحالات من الصداع هي اضطرابات بصرية أو حسية تسبق نوبة ألم الرأس، وتظهر بعدة أشكال، مثل ومضات ضوئية، أو خطوط متعرجة، أو نجوم لامعة، أو نقاط عمياء في مجال الرؤية، أو شعور بتنميل أو وخز يبدأ في اليد وينتقل إلى الوجه، لذا قرروا دراسة هذه الحالات ومعرفة تأثيرها في زيادة احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

حلل الباحثون بيانات 11.3 ألف شخص بمتوسط عمر 72 عاما لم يكونوا قد تعرضوا لسكتة دماغية عند بداية الدراسة، وعلى مدى ست سنوات من المراقبة، أصيب بالسكتة 3% من المشاركين الذين لم يتعرضوا لحالات الصداع النصفي، و4% من المصابين بالصداع النصفي العادي، لكن النسبة ارتفعت إلى 5% بين المصابين بالصداع النصفي مع هالة.

 

وبعد احتساب عوامل العمر والسكري وارتفاع الضغط وغيرها، وجد العلماء أن الصداع النصفي المصحوب بهالة يرتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية بنسبة 73%، بينما لم يُظهر الصداع النصفي غير المصحوب بهالة أي ارتباط مماثل.

كما وجدت الدراسة أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 72 عامًا والذين يعانون من الصداع النصفي لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بأكثر من 3.5 مرة، في حين لم يلاحظ الباحثون علاقة مماثلة لدى النساء أو الرجال الأكبر سنا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية.. يد أردنية امتدت لمحتاجي 42 دولة في 36 عاما

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها

عربي ودولي زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها

ل

أخبار محلية وزير الصناعة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجا وتنافسية

الاحتلال يهدم مغسلة وورشة للسيارات شرق قلقيلية

فلسطين الاحتلال يهدم مغسلة وورشة للسيارات شرق قلقيلية

ل

أخبار محلية السفير الفلسطيني يهنئ الملك والأردنيين بعيد الاستقلال

ما هي فوائد الفستق والجوز لصحة القلب؟ معلومات مهمة

طب وصحة ما هي فوائد الفستق والجوز لصحة القلب؟ معلومات مهمة

سموتريتش: اهدموا 10 مبان ببيروت مقابل كل مسيرة !

عربي ودولي سموتريتش: اهدموا 10 مبان ببيروت مقابل كل مسيرة !

تعبيرية

تكنولوجيا ميزة جديدة قيد التطوير في "واتساب".. تعرف عليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 