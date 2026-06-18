اكتشاف علاج يقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

وشملت الدراسة، التي استمرت عامين، 70 مريضاً من 14 مستشفى في إسبانيا، حيث قارن الباحثون بين فعالية دواء "أباتاسيبت" ودواء "هيدروكسي كلوروكوين"، المستخدم عادة في علاج الروماتيزم النوبي.
ويتميز هذا المرض بنوبات متكررة من الألم والالتهاب في المفاصل، إلا أنه قد يتطور مع مرور الوقت لدى عدد من المرضى إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي قد يسبب تلفاً دائماً في المفاصل.
وأظهرت النتائج أن التهاب المفاصل الروماتويدي تطور لدى 20% فقط من المرضى الذين تلقوا "أباتاسيبت"، مقارنة بـ50% بين المرضى الذين عولجوا بـ"هيدروكسي كلوروكوين". كما سجل المرضى الذين استخدموا "أباتاسيبت" نوبات ألم أقل وأعراضاً أخف.
وأكد الباحثون أن التدخل العلاجي المبكر قد يسهم في تغيير مسار المرض والحد من تطوره إلى مراحل أكثر خطورة، مشيرين إلى أن كلا العلاجين كانا جيدَي التحمل، إلا أن "أباتاسيبت" أظهر فعالية أكبر في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.
ويُعد "أباتاسيبت" دواءً بيولوجياً معدلاً للمناعة، يعمل على تثبيط نشاط الخلايا التائية للمساعدة في تقليل الالتهاب والألم والحد من تلف المفاصل لدى مرضى أمراض المناعة الذاتية.
-
أخبار متعلقة
-
علامات تحذيرية لنقص فيتامين B12 لا ينبغي تجاهلها
-
المكيّف تحت المجهر.. تأثير غير متوقع على صحة الشعر وفروة الرأس
-
السبب الخفي وراء ثبات وزنك
-
تناول حبتين يوميًا قد يغيّر صحة أمعائك
-
دراسة تكشف أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة
-
لا تتجاهل عينيك.. قد تكشفان ما لا تتوقعه
-
صحة المرأة تدخل عصر المنصات الشاملة
-
هل تعاني من السواد تحت الأظافر؟ إليك طرق الحل