اكتشاف هام يفتح آفاقا في مكافحة سرطان البروستات العدواني

الوكيل الإخباري- كشف فريق من الباحثين من جامعة إيموري عن آلية جديدة توضّح كيفية تحوّل سرطان البروستات إلى شكل أكثر فتكا، وقدموا استراتيجية علاجية واعدة للأشكال المتقدمة المقاومة للعلاج.



وفي الدراسة، رسم الباحثون خريطة ثلاثية الأبعاد توضح كيف تعيد خلايا سرطان البروستات برمجة نفسها تدريجيا لتتحوّل إلى نوع أكثر عدوانية يعرف بسرطان البروستات الغددي العصبي الصمّاوي (NEPC)، وهو شكل يصيب نحو 20% من الحالات المتقدمة، ويتسم بتطور سريع ولا يتوفر له علاج فعّال حتى الآن.

اضافة اعلان



وقال الدكتور جيندان يو، الباحث الرئيسي وأستاذ جراحة المسالك البولية في كلية إيموري للطب: "سرطان البروستات من أكثر أنواع السرطان شيوعا، ويؤثر على حياة عدد كبير من المرضى وعائلاتهم".



وعلى الرغم من استجابة سرطان البروستات للعلاج الهرموني في البداية، إلا أن العديد من المرضى يطورون مقاومة له، ويتحول الورم إلى NEPC، الذي يفتقر إلى الأهداف الدوائية المعروفة.



واستخدم فريق البحث أدوات جينومية متقدمة لتحديد كيف يُعاد ترتيب الحمض النووي داخل نواة الخلايا، ما يؤدي إلى تنشيط جينات جديدة مسؤولة عن هذا التحول.



وتوصل الباحثون إلى أن بروتينين رئيسيين، FOXA2 وNKX2-1، يلعبان دورا أساسيا في إعادة برمجة خلايا الورم، حيث يفتح FOXA2 مناطق صعبة الوصول من الحمض النووي، ما يسمح لـ NKX2-1، الموجود عادة في خلايا الدماغ والرئة، بتفعيل جينات جديدة تحول الخلايا إلى الشكل العدواني NEPC.



وكشفت الدراسة أيضا أهمية إنزيمات CBP وp300 في هذا التحول، حيث تساهم في تفعيل الجينات المسرطنة. وأظهرت التجارب أن أدوية مثبطة لهذه الإنزيمات، مثل CCS1477، والتي تخضع حاليا للتجارب السريرية، قادرة على إيقاف نمو أورام NEPC في المختبر وعلى الحيوانات.



وتمثل هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم آليات مقاومة سرطان البروستات للعلاج، وتفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة قد تحسن بشكل ملحوظ من فرص ونتائج المرضى المصابين بهذا الشكل العدواني.