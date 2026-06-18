اكتشاف واعد لتحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر

واعتمدت الدراسة على مركب Cu(ATSM)، الذي يساعد في استعادة آلية تنظيف الدماغ من البروتينات السامة. وأظهرت التجارب على الفئران، بعد 56 يوماً من العلاج، انخفاض هذه البروتينات بنسبة 42% وتحسناً في اختبارات الذاكرة المكانية بنحو 44%.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد لتطوير علاجات جديدة تساعد الدماغ على التخلص من الفضلات الضارة واستعادة وظائفه الطبيعية.
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