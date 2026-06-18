الخميس 2026-06-18 04:04 م

اكتشاف واعد لتحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر

ثقفل
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   تمكن باحثون من جامعة موناش الأسترالية من تطوير طريقة تجريبية قد تساعد على تحسين الذاكرة لدى مرضى مرض الزهايمر.

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واعتمدت الدراسة على مركب Cu(ATSM)، الذي يساعد في استعادة آلية تنظيف الدماغ من البروتينات السامة. وأظهرت التجارب على الفئران، بعد 56 يوماً من العلاج، انخفاض هذه البروتينات بنسبة 42% وتحسناً في اختبارات الذاكرة المكانية بنحو 44%.


ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد لتطوير علاجات جديدة تساعد الدماغ على التخلص من الفضلات الضارة واستعادة وظائفه الطبيعية.

 
 


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