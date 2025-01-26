اكتشف الفيتامينات التي تعالج التعب والمشاكل الصحية المتكررة

الوكيل الإخباري- هل تشعر بالتعب المستمر أو تواجه مشاكل صحية متكررة؟ قد يكون نقص الفيتامينات والمعادن هو السبب. إليك أهم الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تحسين صحتك:

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التعب المفرط: فيتامين B12 (500 بيكوجرام/مل)

ضعف المناعة: فيتامين C (70 ملج/دل)

تساقط الشعر: فيتامين D (50–70 نانوجرام/مل)

مشاكل الجلد: فيتامين E (5–20 ميكروجرام/مل)

آلام العضلات: المغنيسيوم (1.7–2.3 ملج/دل)

تشوش الرؤية: فيتامين A (20–50 ميكروجرام/دل)

صعوبة التركيز: أوميجا-3 (لا يقل عن 8% من إجمالي الأحماض الدهنية)

القلق أو التهيج: فيتامين B6 (30 ميكروجرام/لتر)



تعرف على المستويات المثالية لكل فيتامين لتتمتع بصحة أفضل!