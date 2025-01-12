اكتشف كيف يؤثر الماء على صحتك وحرق الدهون بشكل مفاجئ

الوكيل الإخباري- شرب الماء ليس فقط ضرورة للبقاء على قيد الحياة، بل يمكن أن يكون سرًا لخسارة الوزن أيضًا. أظهرت الدراسات أن شرب الماء البارد يمكن أن يحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية. إذ يقوم الجسم بتسخين الماء البارد إلى درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة بشكل طفيف.

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