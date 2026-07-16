الخميس 2026-07-16 04:22 م

"الأرز أم المعكرونة؟ خبراء يكشفون الخيار الأفضل لصحة جهازك الهضمي"

سش
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 12:34 م
الوكيل الإخباري-   يعتمد الاختيار بين المعكرونة والأرز على الحالة الصحية والهدف الغذائي، إذ يرى خبراء التغذية أن الأرز الأبيض يعد خيارًا مناسبًا عند الإصابة باضطرابات المعدة، بسبب قلة الألياف وسهولة هضمه، خاصة لمن يحتاجون إلى نظام غذائي منخفض الألياف.اضافة اعلان


في المقابل، توفر معكرونة الحبوب الكاملة فوائد أكبر على المدى الطويل، لاحتوائها على نسبة أعلى من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، ودعم صحة الجهاز الهضمي.

ويشير الخبراء إلى أهمية الحصول على كميات كافية من الألياف يوميًا من مصادر متنوعة، مع شرب الماء وممارسة النشاط البدني. كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الغلوتين أو بعض أنواع الأطعمة باختيار بدائل مثل معكرونة الأرز البني أو الحمص أو العدس.
 
 


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