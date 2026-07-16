"الأرز أم المعكرونة؟ خبراء يكشفون الخيار الأفضل لصحة جهازك الهضمي"

في المقابل، توفر معكرونة الحبوب الكاملة فوائد أكبر على المدى الطويل، لاحتوائها على نسبة أعلى من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، ودعم صحة الجهاز الهضمي.
ويشير الخبراء إلى أهمية الحصول على كميات كافية من الألياف يوميًا من مصادر متنوعة، مع شرب الماء وممارسة النشاط البدني. كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الغلوتين أو بعض أنواع الأطعمة باختيار بدائل مثل معكرونة الأرز البني أو الحمص أو العدس.
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