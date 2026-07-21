الأرز يوميًا.. فوائد ومخاطر تعتمد على طريقة تناوله

ويمنح الأرز الجسم طاقة بفضل احتوائه على الكربوهيدرات، كما أن تناوله مع البروتين والخضراوات والدهون الصحية يساعد على تقليل ارتفاع سكر الدم، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن حتى لمرضى السكري مع مراعاة الكميات.
ويتميز الأرز البني باحتوائه على ألياف ومعادن ومضادات أكسدة أكثر من الأرز الأبيض، بينما لا يسبب الأرز زيادة الوزن بحد ذاته، وإنما ترتبط السمنة بالإفراط في السعرات الحرارية.
وينصح الخبراء بالتنويع بين مصادر الكربوهيدرات، وغسل الأرز جيدًا وطهيه بطريقة مناسبة لتقليل نسبة الزرنيخ، مع تجنب الاعتماد عليه كغذاء أساسي وحيد.
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