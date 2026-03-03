الأسباب الأكثر شيوعا للدوار

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور ألكسندر أتياشيف، أخصائي طب الأعصاب والتأهيل أن الدوار ليس تشخيصا بحد ذاته، بل هو عرض، وقد تكون أسبابه مختلفة تماما، وليس دائما مثيرا للقلق.

