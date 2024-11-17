الأطعمة الضارة بالكلى

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة، إلى أن الكلى عضو مزدوج يلعب دورا مهما في ضمان النشاط الحيوي للجسم وإزالة السوائل الزائدة، والسموم والفضلات.

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