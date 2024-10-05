الأعراض الأولى لتجلط الدم

الوكيل الإخباري- يطلق مصطلح التجلط، على عملية تشكل جلطات الدم في الأوعية الدموية. وهذه حالة تشكل خطورة كبيرة على الصحة وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة بما فيها الوفاة.

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