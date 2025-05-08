الأعشاب الممنوعة مع الأدوية

الجينسنج
التأثير: قد يقلل من فعالية أدوية السيولة والسكري ويؤثر سلبًا على صحة القلب وضغط الدم.
الشاي الأخضر
التأثير: يحتوي على الكافيين وحاصرات بيتا وفيتامين ك، مما قد يتسبب في آثار جانبية خاصة مع أدوية القلب.
الزنجبيل
التأثير: الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية لأدوية السيولة، مما يزيد من فرص النزيف بسبب تأثيره على الصفائح الدموية.
الحلبة
التأثير: قد تؤثر على فعالية الأدوية، وتسبب خفض مستويات السكر في الدم وتؤثر على قدرة الجسم في إنتاج فيتامين ك.
ملاحظة: يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأعشاب إذا كنت تتناول أدوية بشكل منتظم لتجنب التفاعلات الضارة.
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