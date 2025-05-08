الأعشاب الممنوعة مع الأدوية

الوكيل الإخباري- الأعشاب تقدم فوائد صحية عديدة، ولكن عند تناولها مع بعض الأدوية، قد تحدث تفاعلات سلبية تؤثر على الصحة. إليك أبرز الأعشاب التي يجب الانتباه لها:

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الجينسنج

التأثير: قد يقلل من فعالية أدوية السيولة والسكري ويؤثر سلبًا على صحة القلب وضغط الدم.

الشاي الأخضر

التأثير: يحتوي على الكافيين وحاصرات بيتا وفيتامين ك، مما قد يتسبب في آثار جانبية خاصة مع أدوية القلب.

الزنجبيل

التأثير: الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية لأدوية السيولة، مما يزيد من فرص النزيف بسبب تأثيره على الصفائح الدموية.

الحلبة

التأثير: قد تؤثر على فعالية الأدوية، وتسبب خفض مستويات السكر في الدم وتؤثر على قدرة الجسم في إنتاج فيتامين ك.



ملاحظة: يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأعشاب إذا كنت تتناول أدوية بشكل منتظم لتجنب التفاعلات الضارة.

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