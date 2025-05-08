الخميس 2025-05-08 01:53 م
 

الأعشاب الممنوعة مع الأدوية

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تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري-  الأعشاب تقدم فوائد صحية عديدة، ولكن عند تناولها مع بعض الأدوية، قد تحدث تفاعلات سلبية تؤثر على الصحة. إليك أبرز الأعشاب التي يجب الانتباه لها:

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الجينسنج
التأثير: قد يقلل من فعالية أدوية السيولة والسكري ويؤثر سلبًا على صحة القلب وضغط الدم.
الشاي الأخضر
التأثير: يحتوي على الكافيين وحاصرات بيتا وفيتامين ك، مما قد يتسبب في آثار جانبية خاصة مع أدوية القلب.
الزنجبيل
التأثير: الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية لأدوية السيولة، مما يزيد من فرص النزيف بسبب تأثيره على الصفائح الدموية.
الحلبة
التأثير: قد تؤثر على فعالية الأدوية، وتسبب خفض مستويات السكر في الدم وتؤثر على قدرة الجسم في إنتاج فيتامين ك.


ملاحظة: يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأعشاب إذا كنت تتناول أدوية بشكل منتظم لتجنب التفاعلات الضارة.

 

الكونسلتو 

 
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