الإفراط في البروتين قد يضر بصحتك... 5 آثار جانبية يجب الانتباه إليها

10:41 م

الوكيل الإخباري- يحذر خبراء التغذية وأمراض الكلى من أن الإفراط في تناول البروتين لفترات طويلة قد ينعكس سلبًا على الصحة، ويزيد العبء على عدد من أعضاء الجسم، رغم أهميته في بناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع. اضافة اعلان





وتشير دراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من البروتين قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وبعض أنواع السرطان، كما قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، نتيجة انخفاض تناول الألياف في الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين.



ويؤكد المختصون أن البروتين الزائد يفرض عبئًا إضافيًا على الكلى بسبب زيادة عملية الترشيح، ما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، إضافة إلى زيادة الضغط على الكبد والعظام، وقد يفاقم نوبات الألم لدى المصابين بالنقرس.



كما قد يرتبط الإفراط في استهلاك البروتين بارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.



ويشدد اختصاصيو التغذية على أهمية الاعتدال في تناول البروتين، وعدم إهمال الكربوهيدرات الصحية أو الاعتماد المفرط على المنتجات المصنعة، مع ضرورة استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لتحديد الاحتياجات اليومية المناسبة لكل شخص.





