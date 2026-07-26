الإفراط في البروتين قد يضر بصحتك... 5 آثار جانبية يجب الانتباه إليها

وتشير دراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من البروتين قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وبعض أنواع السرطان، كما قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، نتيجة انخفاض تناول الألياف في الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين.
ويؤكد المختصون أن البروتين الزائد يفرض عبئًا إضافيًا على الكلى بسبب زيادة عملية الترشيح، ما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، إضافة إلى زيادة الضغط على الكبد والعظام، وقد يفاقم نوبات الألم لدى المصابين بالنقرس.
كما قد يرتبط الإفراط في استهلاك البروتين بارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.
ويشدد اختصاصيو التغذية على أهمية الاعتدال في تناول البروتين، وعدم إهمال الكربوهيدرات الصحية أو الاعتماد المفرط على المنتجات المصنعة، مع ضرورة استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لتحديد الاحتياجات اليومية المناسبة لكل شخص.
-
أخبار متعلقة
-
أطعمة تشكل خطورة على القلب.. ما هي؟
-
أمراض القلب تغزو الشباب.. ما السبب؟
-
خبراء: المشروبات الدافئة أفضل من الباردة في الحر
-
دراسة تكشف تأثير خبز الحبوب الكاملة على سكر الدم
-
دراسة تكشف تأثير الزعفران على القلب والوزن
-
ألواح التقطيع قد تخفي بكتيريا خطيرة.. إليك الطريقة الصحيحة لتنظيفها
-
شرب الماء مع الطعام.. نتيجة عكس التوقعات
-
خاتم ذكي جديد يراقب صحتك عبر عرق الإصبع