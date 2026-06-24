الإفراط في الرياضة قد يرفع خطر السكتة الدماغية

وأوضح أن التمارين عالية الشدة قد ترفع مؤقتاً ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما قد يشكل خطراً على المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، أو اضطرابات نظم القلب، أو السكري، أو أمراض الأوعية الدموية.
وأشار إلى أن السكتات الدماغية المرتبطة بالمجهود البدني المكثف تظل نادرة، مؤكداً أن فوائد ممارسة الرياضة بانتظام تفوق بكثير المخاطر المحتملة، مع أهمية استشارة الطبيب قبل بدء برامج رياضية شاقة لمن لديهم عوامل خطر صحية.
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