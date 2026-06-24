الإفراط في الرياضة قد يرفع خطر السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- كشف استشاري أمراض القلب الهندي الدكتور هارنيش سينغ باتيا أن الإفراط في التمارين الرياضية قد يزيد، في حالات نادرة، من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية كامنة.

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وأوضح أن التمارين عالية الشدة قد ترفع مؤقتاً ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما قد يشكل خطراً على المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، أو اضطرابات نظم القلب، أو السكري، أو أمراض الأوعية الدموية.