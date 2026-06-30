البارميزان يقتحم 'ترند البروتين'.. بين الفائدة والمخاطر

وفي الولايات المتحدة برز اتجاه غير معتاد نحو تناول جبن البارميزان كمصدر مباشر للبروتين، حتى أن بعض المؤثرين يتناولونه على شكل قطع، رغم استخدامه المعتاد مبشوراً على الأطعمة.
لكن رغم فوائده، يحذر مختصون من الإفراط في تناوله بسبب محتواه من الدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية، مع التوصية بالاكتفاء بكميات معتدلة يومياً.
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