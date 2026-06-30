البارميزان يقتحم 'ترند البروتين'.. بين الفائدة والمخاطر

الوكيل الإخباري- أصبح البروتين محوراً رئيسياً في النظام الغذائي الحديث، مع انتشار منتجات مدعمة به مثل الآيس كريم والمعكرونة ورقائق البطاطس.



وفي الولايات المتحدة برز اتجاه غير معتاد نحو تناول جبن البارميزان كمصدر مباشر للبروتين، حتى أن بعض المؤثرين يتناولونه على شكل قطع، رغم استخدامه المعتاد مبشوراً على الأطعمة.

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