الثلاثاء 2026-06-30 03:56 م

البارميزان يقتحم 'ترند البروتين'.. بين الفائدة والمخاطر

dasf
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 02:12 م

الوكيل الإخباري-   أصبح البروتين محوراً رئيسياً في النظام الغذائي الحديث، مع انتشار منتجات مدعمة به مثل الآيس كريم والمعكرونة ورقائق البطاطس.

وفي الولايات المتحدة برز اتجاه غير معتاد نحو تناول جبن البارميزان كمصدر مباشر للبروتين، حتى أن بعض المؤثرين يتناولونه على شكل قطع، رغم استخدامه المعتاد مبشوراً على الأطعمة.

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ويحتوي “بارميجيانو ريجيانو” على نحو 10 غرامات من البروتين لكل أونصة، ما يجعله مصدراً غنياً مقارنة بأطعمة أخرى.

لكن رغم فوائده، يحذر مختصون من الإفراط في تناوله بسبب محتواه من الدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية، مع التوصية بالاكتفاء بكميات معتدلة يومياً.

 
 


gnews

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