البروكلي يكشف عن فائدة صحية مفاجئة

12:24 م

الوكيل الإخباري- أوردت دراسة صينية نشرتها مجلة Nutrients العلمية أن الجمع بين مركبات مشتقة من البروكلي وحمض الليوسين الأميني قد يساعد في إبطاء فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في السن. اضافة اعلان





وأجرى الباحثون تجربة على نموذج لمرض الساركوبينيا (ضمور العضلات المرتبط بالعمر) لمدة 8 أسابيع، حيث أُعطيت فئران التجارب إما ببتيدات البروكلي، أو الليوسين، أو مزيجًا منهما.



وأظهرت النتائج أن الاستخدام المشترك حقق أفضل تأثير، إذ احتفظت الحيوانات بكتلة عضلية أكبر، وحققت قوة وأداءً أفضل، مع تحسن القدرة على التحمل.



كما بيّن تحليل الأنسجة أن هذا المزيج ساهم في تقليل علامات ضمور العضلات، وتنشيط الجينات المسؤولة عن نموها وإصلاحها، إضافة إلى خفض الالتهابات المرتبطة بتدهور النسيج العضلي.



وخلص الباحثون إلى أن هذا المزيج قد يكون أساسًا لاستراتيجيات غذائية مستقبلية للوقاية من فقدان العضلات مع التقدم في العمر.





