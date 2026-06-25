البروكلي يكشف عن فائدة صحية مفاجئة

وأجرى الباحثون تجربة على نموذج لمرض الساركوبينيا (ضمور العضلات المرتبط بالعمر) لمدة 8 أسابيع، حيث أُعطيت فئران التجارب إما ببتيدات البروكلي، أو الليوسين، أو مزيجًا منهما.
وأظهرت النتائج أن الاستخدام المشترك حقق أفضل تأثير، إذ احتفظت الحيوانات بكتلة عضلية أكبر، وحققت قوة وأداءً أفضل، مع تحسن القدرة على التحمل.
كما بيّن تحليل الأنسجة أن هذا المزيج ساهم في تقليل علامات ضمور العضلات، وتنشيط الجينات المسؤولة عن نموها وإصلاحها، إضافة إلى خفض الالتهابات المرتبطة بتدهور النسيج العضلي.
وخلص الباحثون إلى أن هذا المزيج قد يكون أساسًا لاستراتيجيات غذائية مستقبلية للوقاية من فقدان العضلات مع التقدم في العمر.
-
أخبار متعلقة
-
ما الفحوصات التي ينصح بها الأطباء بعد سن 35؟
-
دراسة: 5 دقائق مشي كل ساعة تقلل مخاطر الجلوس الطويل
-
طفرة جينية جديدة قد تكشف سر التوحد
-
روسيا تطور تقنية واعدة لعلاج العمى الوراثي
-
دراسة صادمة: مكملات العظام ليست كما يظن الجميع
-
الشيخوخة البيولوجية.. مفتاح جديد لفهم خطر السرطان؟
-
خلال موجات الحر.. نصائح لحماية الأطفال من الطفح الحراري
-
لماذا لا يُنصح بالاستحمام فور الانتهاء من التمرين؟