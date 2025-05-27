الثلاثاء 2025-05-27 04:35 م
 

البصل الأخضر وصحة القلب.. حقائق لا تعرفها

برى
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-  يُعد البصل الأخضر من الخضروات الشائعة ذات القيمة الغذائية العالية، إذ أظهرت دراسات أن تناوله باعتدال يعزز صحة القلب بفضل:

اضافة اعلان


غناه بـمضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا.
خفض الكوليسترول الضار بفضل محتواه من الألياف.
الحد من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.


فوائد صحية أخرى للبصل الأخضر:
✅ الوقاية من السرطان: بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية.
✅ مضاد للالتهابات: يخفف أعراض الربو والتهاب المفاصل.
✅ تحسين الهضم: يعزز حركة الأمعاء ويقلل الإمساك.
✅ تقوية العظام: مصدر جيد للكالسيوم، ما يساعد على الوقاية من هشاشتها.
✅ تنظيم سكر الدم: يبطئ امتصاص السكر ويقلل خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي

غزة

فلسطين المستشار الألماني لإسرائيل: لا يمكن تبرير إبادة المدنيين في غزة

قاقاا

المرأة والجمال هل يناسب سيروم فيتامين C البشرة الحساسة؟

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

أخبار محلية مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

ااف

المرأة والجمال ماسك الخيار للبشرة.. 5 فوائد لا غنى عنها لصحة ونضارة وجهك!

7عهغ7ع

تكنولوجيا هل ستتيح الإمارات ChatGPT Plus بالمجان؟

فا

تكنولوجيا قريباً.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية



 
 





الأكثر مشاهدة