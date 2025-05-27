البصل الأخضر وصحة القلب.. حقائق لا تعرفها

الوكيل الإخباري- يُعد البصل الأخضر من الخضروات الشائعة ذات القيمة الغذائية العالية، إذ أظهرت دراسات أن تناوله باعتدال يعزز صحة القلب بفضل:

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غناه بـمضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا.

خفض الكوليسترول الضار بفضل محتواه من الألياف.

الحد من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.



فوائد صحية أخرى للبصل الأخضر:

✅ الوقاية من السرطان: بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية.

✅ مضاد للالتهابات: يخفف أعراض الربو والتهاب المفاصل.

✅ تحسين الهضم: يعزز حركة الأمعاء ويقلل الإمساك.

✅ تقوية العظام: مصدر جيد للكالسيوم، ما يساعد على الوقاية من هشاشتها.

✅ تنظيم سكر الدم: يبطئ امتصاص السكر ويقلل خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني.