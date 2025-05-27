البصل الأخضر وصحة القلب.. حقائق لا تعرفها

غناه بـمضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا.
خفض الكوليسترول الضار بفضل محتواه من الألياف.
الحد من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.
فوائد صحية أخرى للبصل الأخضر:
✅ الوقاية من السرطان: بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية.
✅ مضاد للالتهابات: يخفف أعراض الربو والتهاب المفاصل.
✅ تحسين الهضم: يعزز حركة الأمعاء ويقلل الإمساك.
✅ تقوية العظام: مصدر جيد للكالسيوم، ما يساعد على الوقاية من هشاشتها.
✅ تنظيم سكر الدم: يبطئ امتصاص السكر ويقلل خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني.
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