البصل.. سر الصحة والقلب السليم

يساعد البصل في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات، كما يساهم في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم. وله فوائد أخرى مثل دعم الهضم، والحفاظ على صحة العظام، والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.
للاستفادة القصوى من البصل، يمكن تناوله نيئًا في السلطات أو مطبوخًا في الطعام، مع مراعاة تنويع طرق التحضير للحفاظ على مركباته المفيدة.
البصل ليس مجرد إضافة للطعام، بل هو كنز طبيعي يعزز الصحة ويقوي المناعة بشكل يومي.
