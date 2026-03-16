البصل.. سر الصحة والقلب السليم

تعبيرية
 
الإثنين، 16-03-2026 01:33 م
الوكيل الإخباري-   البصل من الخضروات الشهيرة والمستخدمة عالميًا في الطهي، وهو ليس فقط يضيف نكهة للأطعمة، بل يحتوي على عناصر غذائية قوية مفيدة للجسم. فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين C، والمعادن مثل البوتاسيوم، ومركبات الكبريت والفلافونويدات التي تمنح الجسم مضادات أكسدة قوية.اضافة اعلان


يساعد البصل في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات، كما يساهم في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم. وله فوائد أخرى مثل دعم الهضم، والحفاظ على صحة العظام، والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.

للاستفادة القصوى من البصل، يمكن تناوله نيئًا في السلطات أو مطبوخًا في الطعام، مع مراعاة تنويع طرق التحضير للحفاظ على مركباته المفيدة.

البصل ليس مجرد إضافة للطعام، بل هو كنز طبيعي يعزز الصحة ويقوي المناعة بشكل يومي.
 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






