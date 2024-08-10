البطاطا غير المقلية مفيدة لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- طرح بحث جديد من جامعة نيفادا زاوية نظر غير معتادة لفوائد البطاطا، بعدما تبين أن هذا الطعام يوفر فوائد لصحة القلب بالنسبة لمرضى السكري من النوع2.



وعادة يُنظر للسكري على اعتبار أنه من النشويات التي يُنصح مريض السكري بالحد منها قدر الإمكان.

لكن ذلك قد يتغير قريباً، فقد وجد البحث أن البطاطا المخبوزة في الفرن تحتوي على ما يكفي من عناصر غذائية لتنحيف الخصر، وخفض نسبة السكر في الدم لمرضى السكري.



وفي تجربة الدراسة، شارك 24 مريضاً بالسكري الذي تم التحكم فيه جيداً بالأدوية.

ووفق "مديكال إكسبريس"، استهدفت الدراسة التي يُعتقد أنها الأولى من نوعها، قياس الفوائد القلبية والأوعية الدموية للبطاطا علميا للمصابين بداء السكري.



وتم إعطاء كل مشارك في مجموعة الدراسة بطاطا مخبوزة معدة مسبقاً بقشرة تزن 100 غرام، مع 20 غراماً فقط من الكربوهيدرات، وهو ما يكفي تقريبًا لوضعها في يد واحدة لتناولها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي مع الوجبات اليومية.



وأعطيت مجموعة التحكم جرعة مماثلة من الأرز الأبيض بنفس عدد السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

واستمرت التجربة يومياً لمدة 12 أسبوعاً، وهو ما يُعتبر الحد الأدنى من الوقت اللازم لرؤية التغييرات في مؤشرات التحكم في نسبة السكر بالدم وصحة القلب والأيض.



وسُمح للمشاركين بإضافة الأعشاب أو التوابل إلى البطاطس، أو ما يصل إلى نصف ملعقة كبيرة من الزبدة، ولكن نُصحوا بعدم قلي البطاطا.



النتائج

وأظهرت النتائج انخفاضاً متواضعاً في مستويات الغلوكوز بالدم أثناء الصيام لدى المشاركين في الدراسة الذين تناولوا البطاطا.

كما أظهر المشاركون تحسناً في تكوين الجسم، ومحيط الخصر، وانخفاضاً في معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

وقال الباحثون: "تقدم النتائج دليلاً على أن البطاطا البيضاء يمكن دمجها بشكل صحي في النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع 2 عند استبدالها بأطعمة أخرى ذات حمولة سكرية عالية، مثل الأرز الأبيض طويل الحبة".

وإضافة لذلك، وجد البحث بعض الفوائد الصحية القلبية الأيضية.

وقال الباحثون: "البطاطا مثل جميع الأطعمة، فإن الاعتدال وطرق التحضير هي المفتاح"