البطيخ مقابل الموز.. الفاكهة المناسبة لكل حالة

فالموز يُفضل لزيادة الطاقة لاحتوائه على كربوهيدرات تتحول سريعًا إلى جلوكوز، إذ تمنح الموزة المتوسطة نحو 105 سعرات و27 غرامًا من الكربوهيدرات، ما يجعله مناسبًا قبل التمارين أو عند الإرهاق، إضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم والألياف.
أما البطيخ فيُعد خيارًا أفضل للترطيب، لاحتوائه على 92% ماء، مع سعرات أقل وتأثير أخف على مستوى السكر في الدم.
ويؤكد مختصون أن كلاهما مفيد، والاختيار يعتمد على حاجة الجسم للطاقة أو الترطيب أو التحكم في السكر.
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