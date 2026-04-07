البندورة.. سر الصحة والجمال في طبقك اليومي

تحتوي البندورة على الفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم وحمض الفوليك، ما يجعلها مفيدة لصحة الجلد والعينين والجهاز المناعي. كما تحتوي على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.
تناول البندورة بانتظام يعزز صحة القلب، يحسن الهضم، ويدعم صحة العظام. كما تساهم في ترطيب الجسم وتقليل الالتهابات. يمكن تناولها طازجة في السلطات، أو مطهوة في الصلصات، مع الحفاظ على قيمتها الغذائية.
