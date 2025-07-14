البندورة.. كنز غذائي وفوائد صحية مذهلة

الوكيل الإخباري- تُعدّ البندورة من أكثر الخضراوات استخدامًا في العالم، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية إلى جانب طعمها اللذيذ. إليك أهم فوائدها الصحية باختصار:

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- غنية بالفيتامينات والمعادن

فيتامين C: يقوّي المناعة.

فيتامين A: مفيد للبصر والجلد.

فيتامين K: يساعد على تخثر الدم.

البوتاسيوم: يعزز صحة القلب وينظّم ضغط الدم.



- تحتوي على مضادات أكسدة قوية

أبرزها الليكوبين، الذي يحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان (مثل سرطان البروستاتا).



- تعزز صحة القلب

تقلل الكولسترول الضار.

تحسّن أداء الأوعية الدموية.

تخفّض ضغط الدم.



- مفيدة للبشرة

تؤخّر علامات الشيخوخة.

تحمي الجلد من أضرار الشمس.

تعزّز نضارة البشرة.



- تدعم الجهاز الهضمي

غنية بالألياف، ما يساعد على الهضم ويقلل من الإمساك.



- منخفضة السعرات الحرارية

مناسبة للأنظمة الغذائية، وخاصة لإنقاص الوزن.



خلاصة:

البندورة ليست فقط لذيذة وسهلة الاستخدام، بل هي أيضًا مصدر طبيعي غني بالعناصر التي تدعم الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض.