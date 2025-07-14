البندورة.. كنز غذائي وفوائد صحية مذهلة

- غنية بالفيتامينات والمعادن
فيتامين C: يقوّي المناعة.
فيتامين A: مفيد للبصر والجلد.
فيتامين K: يساعد على تخثر الدم.
البوتاسيوم: يعزز صحة القلب وينظّم ضغط الدم.
- تحتوي على مضادات أكسدة قوية
أبرزها الليكوبين، الذي يحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان (مثل سرطان البروستاتا).
- تعزز صحة القلب
تقلل الكولسترول الضار.
تحسّن أداء الأوعية الدموية.
تخفّض ضغط الدم.
- مفيدة للبشرة
تؤخّر علامات الشيخوخة.
تحمي الجلد من أضرار الشمس.
تعزّز نضارة البشرة.
- تدعم الجهاز الهضمي
- منخفضة السعرات الحرارية
مناسبة للأنظمة الغذائية، وخاصة لإنقاص الوزن.
خلاصة:
البندورة ليست فقط لذيذة وسهلة الاستخدام، بل هي أيضًا مصدر طبيعي غني بالعناصر التي تدعم الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض.
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