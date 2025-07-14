الإثنين 2025-07-14 02:01 م
 

البندورة.. كنز غذائي وفوائد صحية مذهلة

ف
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   تُعدّ البندورة من أكثر الخضراوات استخدامًا في العالم، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية إلى جانب طعمها اللذيذ. إليك أهم فوائدها الصحية باختصار:

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- غنية بالفيتامينات والمعادن
فيتامين C: يقوّي المناعة.
فيتامين A: مفيد للبصر والجلد.
فيتامين K: يساعد على تخثر الدم.
البوتاسيوم: يعزز صحة القلب وينظّم ضغط الدم.


- تحتوي على مضادات أكسدة قوية
أبرزها الليكوبين، الذي يحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان (مثل سرطان البروستاتا).


- تعزز صحة القلب
تقلل الكولسترول الضار.
تحسّن أداء الأوعية الدموية.
تخفّض ضغط الدم.


- مفيدة للبشرة
تؤخّر علامات الشيخوخة.
تحمي الجلد من أضرار الشمس.
تعزّز نضارة البشرة.


- تدعم الجهاز الهضمي

غنية بالألياف، ما يساعد على الهضم ويقلل من الإمساك.


- منخفضة السعرات الحرارية
مناسبة للأنظمة الغذائية، وخاصة لإنقاص الوزن.


خلاصة:
البندورة ليست فقط لذيذة وسهلة الاستخدام، بل هي أيضًا مصدر طبيعي غني بالعناصر التي تدعم الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض.  

 

لبنان 24

 
 
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