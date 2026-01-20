الثلاثاء 2026-01-20 03:27 م

البيض البني أم الأبيض.. أيهما الأفضل لصحتك؟

الثلاثاء، 20-01-2026 03:11 م

الوكيل الإخباري-   يُعدّ البيض من أكثر الأطعمة استهلاكًا عالميًا لقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على بروتين كامل، وأحماض أمينية أساسية، وفيتامينات مثل A وD وB12، إضافة إلى الكولين الداعم لصحة الدماغ ومركبات مفيدة لصحة العين. ومع توافر البيض الأبيض والبني في الأسواق، يتكرر السؤال حول أيهما أفضل.

ويؤكد الخبراء أن لون قشرة البيضة لا يعكس قيمتها الغذائية، إذ يعود الاختلاف في اللون إلى سلالة الدجاج فقط، وليس إلى الجودة أو الفائدة الصحية. فالدجاج الأبيض يضع بيضًا أبيض، بينما تضع الدجاجات ذات الريش البني أو الأحمر بيضًا بنيًا.


ومن حيث البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن، لا توجد فروق تُذكر بين النوعين إذا كانا من الحجم نفسه وتحت ظروف تربية متشابهة. كما أن الطعم والجودة لا يرتبطان باللون، بل بعوامل مثل غذاء الدجاج، وطزاجة البيض، وطريقة التربية. وقد يحتوي البيض الناتج عن دجاج يتغذى على علف متنوع أو يتعرض للشمس على مستويات أعلى من فيتامين D أو أوميغا 3، بغض النظر عن لون القشرة.


أما ارتفاع سعر البيض البني فعادةً ما يعود إلى استهلاك الدجاج المنتج له كميات أكبر من العلف، وليس إلى تفوق غذائي.


الخلاصة: لا تجعل لون القشرة معيارك الأساسي. اختر البيض بناءً على الطزاجة، وطريقة التربية، والإثراء الغذائي، فالقيمة الحقيقية في المحتوى لا في اللون.

 

 
 


