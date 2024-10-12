التهاب الأوتار المزمن- دليلك للتعامل معه

ما هو التهاب الأوتار؟
الأوتار هي خيوط من النسيج الضام بين العضلات والعظام تساعد على الحركة، ويمكن أن يكون التهاب الأوتار حادًا وقصير المدى أو مزمنًا وطويل المدى.
أنواع التهاب الأوتار
تشتق أسماء أنواع التهاب الأوتار من الرياضة والمنطقة التي تحدث فيها الإصابات في الجسم.
وتتضمن بعض أكثر أنواع التهاب الأوتار شيوعًا مرفق التنس، مرفق لاعب الجولف، كتف الرامي، كتف السباح، وركبة العداء.
أعراض التهاب الأوتار المزمن
تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الأوتار ما يلي:
- ألم في موقع الوتر والمنطقة المحيطة به، وقد يزداد هذا الألم سوءًا عند الحركة.
- تصلب المفاصل.
- سماع صوت فرقعة أو طقطقة عند الحركة.
- تورم مع تغير لون الجلد.
ما هي أسباب التهاب الأوتار؟
قد تشمل أسباب التهاب الأوتار ما يلي:
- الإفراط في الاستخدام أو الحركات المتكررة بمرور الوقت، مثل الجري أو الرمي.
- الإجهاد بسبب الحركات المفاجئة.
- التعرض لإصابة.
يمكن لبعض المشكلات الصحية أن تسبب التهاب الأوتار، مثل:
- السكري .
- التهاب المفصل الروماتويدي .
- النقرس.
- هشاشة العظام .
- العدوى.
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