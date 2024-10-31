التهاب الحلق مع الصداع- ما السبب؟

أسباب التهاب الحلق مع الصداع
العدوى الفيروسية
الالتهابات البكتيرية
الحساسية
التهاب اللوزتين
خراج حول اللوزة
سرطان الرأس والعنق
علاج التهاب الحلق والصداع
قبل اللجوء للعلاج يجب التعرف على السبب وعلاجه والسيطرة عليه، فيما يلي بعض العلاجات المساعدة التي تساهم في تخفيف الألم المصاحب لكل من التهاب الحلق والصداع.
علاجات التهاب الحلق
هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق:
حافظ على رطوبة الجسم بشرب الكثير من السوائل.
- الغرغرة بالماء الدافئ والملح.
- مستحلبات الحلق أو مكعبات الثلج.
- تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.
- استخدام المرطب أو خذ حمامًا بخاريًا.
- شرب السوائل الدافئة مثل الحساء أو المرق أو الشاي بالعسل.
بينما قد يختفي التهاب الحلق الناجم عن الفيروس من تلقاء نفسه، يتم إعطاء المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا.
علاجات الصداع
يمكن القيام بالأشياء التالية في المنزل للمساعدة في تخفيف الصداع:
- تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية.
- ضع كمادة باردة على الرأس.
- تناول المكملات الغذائية، مثل المغنيسيوم وفيتامين ب 12 والإنزيم المساعد Q10 .
- الاستراحة وأخذ قسط كاف من الراحة.
- ممارسة تمرينات مثل اليوجا أو التأمل.
-
أخبار متعلقة
-
طبيب يحذر من مرض يؤثر على العين!
-
متى تصبح نحافة الطفل مقلقة؟
-
نوع خضار يخفض مستوى الكوليسترول في الدم
-
4 فئات معرضة للإصابة بالتهاب اللثة
-
حقائق صادمة عن الجلطة الدماغية
-
هل الكوليسترول مرض مزمن؟- طبيب يجيب
-
الأمعاء تدفع الثمن.. تأثير المضادات الحيوية يمتد لسنوات
-
علامة خطيرة عند الاصابة بالصداع.. تشير لسكتة دماغية