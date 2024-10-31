التهاب الحلق مع الصداع- ما السبب؟

الوكيل الإخباري- التهاب الحلق قد يحدث أحيانًا مع الصداع ويتسبب في الشعور بألم مزعج للغاية، ويحدث ذلك نتيجة مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والفيروسية .



أسباب التهاب الحلق مع الصداع



العدوى الفيروسية

الالتهابات البكتيرية



الحساسية





التهاب اللوزتين



خراج حول اللوزة

اضافة اعلان



سرطان الرأس والعنق



علاج التهاب الحلق والصداع

قبل اللجوء للعلاج يجب التعرف على السبب وعلاجه والسيطرة عليه، فيما يلي بعض العلاجات المساعدة التي تساهم في تخفيف الألم المصاحب لكل من التهاب الحلق والصداع.



علاجات التهاب الحلق