 
الخميس 2024-10-31 10:37 م
 

التهاب الحلق مع الصداع- ما السبب؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 10:13 م

الوكيل الإخباري-   التهاب الحلق قد يحدث أحيانًا مع الصداع ويتسبب في الشعور بألم مزعج للغاية، ويحدث ذلك نتيجة مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والفيروسية .

أسباب التهاب الحلق مع الصداع

العدوى الفيروسية
الالتهابات البكتيرية

الحساسية


التهاب اللوزتين

خراج حول اللوزة

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سرطان الرأس والعنق


علاج التهاب الحلق والصداع
قبل اللجوء للعلاج يجب التعرف على السبب وعلاجه والسيطرة عليه، فيما يلي بعض العلاجات المساعدة التي تساهم في تخفيف الألم المصاحب لكل من التهاب الحلق والصداع.

علاجات التهاب الحلق


هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق:

حافظ على رطوبة الجسم بشرب الكثير من السوائل.

- الغرغرة بالماء الدافئ والملح.

- مستحلبات الحلق أو مكعبات الثلج.

- تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

- استخدام المرطب أو خذ حمامًا بخاريًا.

- شرب السوائل الدافئة مثل الحساء أو المرق أو الشاي بالعسل.

بينما قد يختفي التهاب الحلق الناجم عن الفيروس من تلقاء نفسه، يتم إعطاء المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا.

علاجات الصداع
يمكن القيام بالأشياء التالية في المنزل للمساعدة في تخفيف الصداع:

- تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية.

- ضع كمادة باردة على الرأس.

- تناول المكملات الغذائية، مثل المغنيسيوم وفيتامين ب 12 والإنزيم المساعد Q10 .

- الاستراحة وأخذ قسط كاف من الراحة.

- ممارسة تمرينات مثل اليوجا أو التأمل.

 
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