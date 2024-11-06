التهاب الحلق من جانب واحد- ما السبب؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن تسبب العديد من العوامل التهاب الحلق من جانب واحد، حتى في حال عدم وجود مشاكل في اللوزتين، وتشمل التنقيط الأنفي الخلفي، والتهابات الأسنان، وغيرها من الحالات، وقد يعاني الفرد من ألم في الحلق فقط، أو قد يعاني من أعراض إضافية، مثل ألم الأذن.



أسباب التهاب الحلق من جانب واحد

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