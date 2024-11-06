التهاب الحلق من جانب واحد- ما السبب؟

أسباب التهاب الحلق من جانب واحد
التنقيط الأنفي الخلفي
يشير التنقيط الأنفي الخلفي إلى المخاط الذي يقطر أسفل الجزء الخلفي من الأنف، عندما يحدث هذا ، قد يشعر الشخص أن كل هذا المخاط يتجمع في الحلق.
تنتج الغدد في الأنف والحلق بانتظام 1 إلى 2 لتر من المخاط يوميًا، ومع ذلك في حال كان الفرد مريضًا بالعدوى أو يعاني من الحساسية، فذلك يميل لإفراز المزيد من المخاط، وعندما يتراكم المخاط الزائد ولا يمكن تصريفه بشكل صحيح، فقد يكون الشعور به وهو يقطر من الحلق مزعجًا.
غالبًا ما يؤدي التنقيط الأنفي الخلفي إلى تهيج الحلق، مما يجعله مؤلمًا، وقد يشعر بهذا الألم في جانب واحد فقط، خاصة في الصباح بعد النوم على الجانب. ويتضمن علاج التنقيط الأنفي الخلفي علاج الحالة الأساسية، ويمكن تناول مزيل للاحتقان لتخفيف الأعراض.
التهاب اللوزتين
التهاب اللوزتين هو التهاب يحدث عادة بسبب عدوى تصيب اللوزتين، واللوزتان عبارة عن كرات مستديرة من الأنسجة اللمفاوية في مؤخرة الحلق، ويوجد واحدة على كل جانب من الحلق، يؤثر التهاب اللوزتين أحيانًا على لوزة واحدة فقط، مما يؤدي إلى التهاب الحلق في جانب واحد.
عادة ما يحدث التهاب اللوزتين بسبب عدوى فيروسية، لكن العدوى البكتيرية يمكن أن تسببه أيضًا، وعادة ما يكون مصحوبًا ببعض الأعراض مثل ارتفاع حرارة الجسم، رائحة الفم الكريهة، احتقان الأنف وسيلانه، تورم الغدد الليمفاوية، صعوبة في البلع، صداع الراس، ألم البطن.
تزول معظم حالات التهاب اللوزتين الفيروسي من تلقاء نفسها في غضون 10 أيام، يمكن تخفيف الألم باستخدام مسكنات الألم أو العلاجات المنزلية ، مثل الغرغرة بالماء المالح.
خراج حول اللوزة
الخراج حول اللوزة هو عدوى تخلق مجموعة من الصديد مجاورًا لإحدى اللوزتين، وغالبًا ما يكون خلفهما، ويبدأ عادةً كمضاعف لالتهاب اللوزتين الجرثومي وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الأكبر سنًا والشباب.
في حين أن الخراج حول اللوزة قد يسبب ألمًا عامًا في الحلق ، إلا أن الألم عادة ما يكون أسوأ بكثير على جانب اللوزتين المصابة.
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