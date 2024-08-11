التهاب المعدة المزمن- دليلك للتعايش معه بآمان

الوكيل الإخباري- يعتبر التهاب المعدة المزمن، حالة طبية تسبب في التهاب بطانة المعدة لفترة طويلة، فقد يسبب هذا الالتهاب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الألم، والحرقة، والغثيان، والتقيؤ.



أعراض التهاب المعدة

1- فقدان الشهية، أو الشعور بالشبع بعد تناول الطعام مباشرة.

2- آلام المعدة والانتفاخ.

3- الغثيان أو القيء .



بينما إذا كان الشخص يعاني من قرحة نتيجة التهاب المعدة المزمن قد يعاني من:

- الدم الأسود في البراز .

- دم أسود في القيء.



ما هي أسباب التهاب المعدة؟

1- الالتهابات

تعد العدوى من أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب المعدة، وخاصة التهاب المعدة الحاد. يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية المرتبطة بإنفلونزا المعدة رد فعل قصير المدى يزول عادةً من تلقاء نفسه.

ولكن تعد عدوى الملوية البوابية المتسببة في جرثومة المعدة، عدوى بكتيرية مزمنة شائعة يمكن أن تسبب التهاب المعدة المزمن. في حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تسبب العدوى الطفيلية والعدوى الفطرية أيضًا التهاب المعدة الحاد أو المزمن.



2- المواد الكيميائية

يمكن أن تتسبب بعض العقاقير في التهاب المعدة الحاد أو المزمن، وذلك حسب كمية وتكرار تناولها. ويمكن أن تتسبب في تآكل كيميائي لبطانة المعدة. يعد الإفراط في تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة الحاد والمزمن



3- خلل بجهاز المناعة

تسبب الأمراض المناعية الذاتية التهابًا مزمنًا في المعدة. إذ يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجسم عن طريق الخطأ بالالتهاب. يمكن أن يحدث التهاب المعدة المناعي الذاتي المزمن تلقائيًا. أو في حالات نادرة، قد تصاب بالتهاب المعدة كأثر جانبي لمرض مناعي ذاتي آخر.



أسباب إضافية

تشمل الأسباب الأخرى لالتهاب المعدة المزمن ما يلي:

العلاج الإشعاعي.

العلاج الكيميائي .

نقص إمداد الدم للأمعاء نتيجة الخضوع لجراحة.



كيف يمكن علاج التهاب المعدة المزمن؟

- تناول المضادات الحيوية والأدوية الأخرى لعلاج جرثومة المعدة.

- في حال الإصابة بمشكلة مناعية يجب تناول الأدوية التي تقلل حدة الأعراض وتمنع المضاعفات.

- تناول أدوية تمنع إفراز الأحماض لتعزيز الشفاء.

- اتباع نمط غذائي صحي مناسب، وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية والمواد الحافظة.