التهاب ملتحمة العين لدى الأطفال.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض التهاب ملتحمة العين تتمثل في احمرار العين المصحوب بحكة، مع إفرازات بيضاء مائلة إلى الصفرة، بالإضافة إلى التصاق العيون بعد النوم.
وأضافت "إلتيرن" أن التهاب ملتحمة العين غالباً ما يشفى من تلقاء نفسه، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا لم يكن هناك تحسن بعد يومين إلى ثلاثة أيام أو إذا كان الالتهاب مصحوباً بحمى.
ويتم علاج التهاب ملتحمة العين تبعاً للسبب، حيث يتم العلاج بواسطة قطرات العين المحتوية على مضادات حيوية إذا كانت البكتيريا هي سبب الالتهاب. كما ينبغي تنظيف العين جيداً، حيث يتم إزالة الإفرازات بواسطة ضمادة العين، على أن يتم المسح من الخارج إلى الداخل باتجاه الأنف.
وللحيلولة دون انتقال العدوى، لا يجوز مشاركة المناشف مع الآخرين، مع مراعاة غسل اليدين جيداً.
-
أخبار متعلقة
-
ثلاثة أمراض غير متوقعة تسببها مكيفات الهواء
-
أفضل حمية غذائية بعد عمر 40 عاما
-
هل الشمّر آمن للحمل والرضاعة؟
-
20 دقيقة من 'التنفس اليقظ' تخفف آلام السرطان
-
هل تغير لون الجلد من علامات النقرس؟
-
أطعمة ومشروبات ابتعد عنها بعد تناول التفاح
-
فاكهة غير متوقعة تحرق دهون البطن
-
فوائد ومضار التفاح