التوت أم الفراولة؟ تعرف على الفاكهة الأفضل لصحتك

ويتميز التوت بقدرته على دعم استقرار مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف ومركبات البوليفينول التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهابات.
أما الفراولة فتُعرف بغناها بفيتامين C، إذ تساهم في تعزيز المناعة، ودعم إنتاج الكولاجين للحفاظ على صحة الجلد، وتحسين امتصاص الحديد.
وتشترك الفاكهتان في احتوائهما على مضادات أكسدة مهمة تدعم صحة القلب وتساعد على مقاومة الالتهابات. ولا توجد فاكهة أفضل بشكل مطلق، إذ يعتمد الاختيار على الهدف الصحي، بينما يبقى تناولهما معًا ضمن نظام غذائي متوازن الخيار الأكثر فائدة.
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