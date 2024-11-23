الجزر.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولته يوميا؟

الوكيل الإخباري- يعتبر الجزر من الخضروات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وذلك بفضل محتواه العالي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، لكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميًا؟



فوائد الجزر

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قد يقلل الجزر من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تقاوم الجذور الحرة الضارة في الجسم، حيث إن الجذور الحرة تتلف الخلايا، مما قد يساهم في الإصابة بالسرطان.



ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر يوميا؟