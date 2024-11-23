 
السبت 2024-11-23 10:44 م
 

الجزر.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولته يوميا؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 23-11-2024 10:15 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر الجزر من الخضروات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وذلك بفضل محتواه العالي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، لكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميًا؟

فوائد الجزر

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قد يقلل الجزر من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تقاوم الجذور الحرة الضارة في الجسم، حيث إن الجذور الحرة تتلف الخلايا، مما قد يساهم في الإصابة بالسرطان.


ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر يوميا؟


في الحالات القصوى، الإفراط في تناول بيتا كاروتين من الجزر يمكن أن يمنع فيتامين أ من القيام بوظيفته ويؤثر على الرؤية، والعظام، والجلد، والتمثيل الغذائي، أو الجهاز المناعي.

كما أن تناول كمية كبيرة من البيتا كاروتين قد يسبب مشاكل للأشخاص الذين لا يستطيعون تحويله إلى فيتامين أ، مثل الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي تناول الجزر إلى حكة في أفواههم، وهذا ما يسمى بمتلازمة حساسية الفم أو متلازمة حساسية حبوب اللقاح الغذائي، فقد يتفاعل جسمك مع البروتينات الموجودة في بعض الفواكه والخضروات كما لو كانت حبوب لقاح تسبب لك الحساسية. قد تعاني أيضًا من حكة في الحلق وحكة في الأذنين وخلايا في منطقة الفم والشفتين والفم واللسان وتورم في الحلق.

يمكن أن يتلوث الجزر أثناء الإنتاج والتعبئة، بمسببات الأمراض التي تسبب الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء مثل السالمونيلا، والشيجيلا، وفيروس التهاب الكبد أ، والنوروفيروس.

 
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