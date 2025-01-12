الجزر ومرض السكري: هل يمكن اعتباره علاجا مكملا

وباستخدام نموذج الفأر، اكتشف فريق البحث من جامعة ساوث دنمارك أن المركبات النشطة بيولوجياً في الجزر قد تعزز قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتؤثر بشكل إيجابي على تكوين بكتيريا الأمعاء.
ووفق "هيلث داي"، على مدار 16 أسبوعاً، درس الباحثون تأثيرات الجزر، باستخدام فئران مصابة بالسكري من النوع 2.
التجربة
ولمحاكاة نمط حياة بشري نموذجي غير صحي، وُضعت الفئران على نظام غذائي عالي الدهون، وقُسمت إلى مجموعتين: تلقت مجموعة واحدة نظاماً غذائياً مكملًا بمسحوق الجزر المجفف بالتجميد بنسبة 10%، بينما تلقت المجموعة الأخرى نظاماً غذائياً، دون جزر.
وكان الاختلاف الوحيد بين النظامين الغذائيين هو المركب النشط بيولوجياً في الجزر.
وأظهرت النتائج أنه باستخدام اختبارات تحمل الغلوكوز، فإن مجموعة مسحوق الجزر أظهرت تحسناً في تنظيم نسبة السكر في الدم.
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