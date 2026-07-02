الخميس 2026-07-02 03:22 م

الجمع بين المغنيسيوم والبروتين.. مفيد أم ضار؟

ثق
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 01:53 م
الوكيل الإخباري-   قد يوفر تناول المغنيسيوم ومسحوق البروتين معًا فوائد صحية، منها دعم تعافي العضلات، والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة العظام، خاصة لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة.اضافة اعلان


لكن الخبراء يحذرون من أن هذا المزيج قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الإسهال أو الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، كما قد يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية.

ولا يُنصح به لمرضى بيلة الفينيل كيتون، فيما ينبغي على مرضى الكلى استشارة الطبيب قبل استخدامه، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المناسبة وفق العمر والحالة الصحية.
 
 


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