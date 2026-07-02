الجمع بين المغنيسيوم والبروتين.. مفيد أم ضار؟

لكن الخبراء يحذرون من أن هذا المزيج قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الإسهال أو الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، كما قد يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية.
ولا يُنصح به لمرضى بيلة الفينيل كيتون، فيما ينبغي على مرضى الكلى استشارة الطبيب قبل استخدامه، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المناسبة وفق العمر والحالة الصحية.
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