الحرارة الشديدة تهدد حياتك: نصائح طبية لتجنب ضربة الشمس وأضرارها

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وزيادة زيارات الطوارئ بسبب مشاكل الحرارة، تحدثت د. ليانا وين، طبيبة الطوارئ وأستاذة في جامعة جورج واشنطن، عن أعراض ضربة الشمس وكيفية التعامل معها.

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ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس حالة طبية طارئة تحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يرفع درجة حرارة الجسم إلى 41 مئوية أو أكثر خلال دقائق. تشمل الأعراض: التشوش، الدوخة، فقدان الوعي، نوبات تشنج، واضطرابات في ضربات القلب.

يجب نقل المصاب فورًا إلى المستشفى.



كيف تساعد المصاب بانتظار الإسعاف؟

انقله إلى مكان بارد ومظلل

ضع مناشف مبللة أو أكياس ثلج على الرقبة وتحت الإبطين والفخذ

بلل ملابسه بالماء البارد

ابق معه حتى وصول الطوارئ



أمراض أخرى مرتبطة بالحرارة:

الإجهاد الحراري: أعراضه الغثيان، الإرهاق، الدوخة، الصداع، التعرق الشديد، ويتطلب الانتقال لمكان بارد وشرب السوائل.

التشنجات الحرارية: تقلصات عضلية مؤلمة تحدث عند ممارسة الرياضة في الطقس الحار، ويجب التوقف وشرب الماء.



تأثير الحرارة على الأمراض المزمنة:

الحرارة الشديدة تضغط على القلب، الرئتين، والكلى، وقد تسهم في 25% من وفيات المرتبطة بالحرارة. كما تزيد من مخاطر مرض السكري والحالات النفسية.



الفئات الأكثر عرضة للخطر:

الأطفال الصغار وكبار السن

المصابون بأمراض مزمنة

العاملون في الخارج أو الذين لا يملكون وسائل تبريد أو يعانون من التشرد



نصائح للفئات الضعيفة عند توقع ارتفاع الحرارة:

تقليل الخروج خلال ساعات الذروة

البحث عن أماكن مظللة وباردة

شرب كميات كافية من الماء