الحرارة الشديدة تهدد حياتك: نصائح طبية لتجنب ضربة الشمس وأضرارها

ما هي ضربة الشمس؟
ضربة الشمس حالة طبية طارئة تحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يرفع درجة حرارة الجسم إلى 41 مئوية أو أكثر خلال دقائق. تشمل الأعراض: التشوش، الدوخة، فقدان الوعي، نوبات تشنج، واضطرابات في ضربات القلب.
كيف تساعد المصاب بانتظار الإسعاف؟
انقله إلى مكان بارد ومظلل
ضع مناشف مبللة أو أكياس ثلج على الرقبة وتحت الإبطين والفخذ
بلل ملابسه بالماء البارد
ابق معه حتى وصول الطوارئ
أمراض أخرى مرتبطة بالحرارة:
الإجهاد الحراري: أعراضه الغثيان، الإرهاق، الدوخة، الصداع، التعرق الشديد، ويتطلب الانتقال لمكان بارد وشرب السوائل.
التشنجات الحرارية: تقلصات عضلية مؤلمة تحدث عند ممارسة الرياضة في الطقس الحار، ويجب التوقف وشرب الماء.
تأثير الحرارة على الأمراض المزمنة:
الحرارة الشديدة تضغط على القلب، الرئتين، والكلى، وقد تسهم في 25% من وفيات المرتبطة بالحرارة. كما تزيد من مخاطر مرض السكري والحالات النفسية.
الفئات الأكثر عرضة للخطر:
الأطفال الصغار وكبار السن
المصابون بأمراض مزمنة
العاملون في الخارج أو الذين لا يملكون وسائل تبريد أو يعانون من التشرد
نصائح للفئات الضعيفة عند توقع ارتفاع الحرارة:
تقليل الخروج خلال ساعات الذروة
البحث عن أماكن مظللة وباردة
شرب كميات كافية من الماء
-
أخبار متعلقة
-
لا تهمله.. كيس اللثة مؤشر لمشكلة صحية تتطلب تدخلاً سريعاً
-
دراسة: النساء العاملات ليلا أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن
-
متى يكون المزاج السيئ أثناء الحمل مؤشرا خطيرا
-
طرق بسيطة للتخلص من احتقان الأنف
-
المؤشرات الصحية التي تحتاج إلى مراقبة مستمرة
-
السويد تخفض وفيات سرطان الرئة بنسبة 42% خلال عقد واحد
-
لماذا تتفاقم أعراض الصداع النصفي عند المرضى الذين لا ينامون جيدا؟
-
النوم الجيد مفتاح الصحة وطول العمر.. 4 عادات بسيطة تُحدث فرقاً كبيراً