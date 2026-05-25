الحصة اليومية المثلى من الفراولة للبالغين

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة أخصائيي التغذية في إدارة الصحة بمدينة موسكو، إلى أن الحصة اليومية المثلى من الفراولة للبالغين تتراوح بين 250 و300 غرام.

وأوضحت أن الفراولة منخفضة السعرات الحرارية، إذ تحتوي على نحو 34 سعرة حرارية لكل 100 غرام، كما تضم كمية قليلة من السكريات الطبيعية تُقدَّر بنحو 6 غرامات.

وأضافت الدكتورة ستارودوبوفا في مقابلة مع وكالة تاس قائلة: "على الرغم من فوائد الفراولة وانخفاض سعراتها الحرارية، إلا أنه لا يُنصح بالإفراط في تناولها، وتبلغ الحصة اليومية المناسبة للبالغين، ما لم يُنص على غير ذلك، بين 250 و300 غرام".

وتحتوي الفراولة على أحماض عضوية، لذلك لا يُنصح بها لمن يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، خصوصا خلال تفاقم قرحة المعدة أو الاثني عشر، كما تُعد الحساسية منها مانعا آخر لتناولها.

 
 


