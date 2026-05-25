الحصة اليومية المثلى من الفراولة للبالغين

وأضافت الدكتورة ستارودوبوفا في مقابلة مع وكالة تاس قائلة: "على الرغم من فوائد الفراولة وانخفاض سعراتها الحرارية، إلا أنه لا يُنصح بالإفراط في تناولها، وتبلغ الحصة اليومية المناسبة للبالغين، ما لم يُنص على غير ذلك، بين 250 و300 غرام".
وتحتوي الفراولة على أحماض عضوية، لذلك لا يُنصح بها لمن يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، خصوصا خلال تفاقم قرحة المعدة أو الاثني عشر، كما تُعد الحساسية منها مانعا آخر لتناولها.
