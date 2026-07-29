الحقيقة العلمية وراء تأثير الشوكولاتة الداكنة على الخلايا الجذعية

وأوضحت الأبحاث أن فوائد الشوكولاتة الداكنة تشمل تحسين تدفق الدم، وتقليل الالتهابات، ودعم صحة القلب والدماغ، والمساهمة في تحسين المزاج، خاصة إذا كانت تحتوي على 70% إلى 85% من الكاكاو أو أكثر، مع نسبة منخفضة من السكر.
وأكد الباحثون أن تجدد الخلايا الجذعية يعتمد أساسًا على نظام غذائي متوازن، والنوم الكافي، وممارسة النشاط البدني، واتباع نمط حياة صحي، فيما يُنصح بتناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.
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