الأحد 2026-06-28 04:05 م

الحقيقة الكاملة وراء خبز الساوردو

بل
خبز الساوردو
 
الأحد، 28-06-2026 02:45 م
الوكيل الإخباري-   يُعد خبز الساوردو (العجين المخمّر) خياراً شائعاً لدى البعض لكونه أسهل هضماً من الخبز الأبيض، وقد يساعد على استقرار مستويات سكر الدم وتحسين امتصاص بعض المعادن، رغم أنه لا يخلو من الجلوتين.اضافة اعلان


وتشير بيانات غذائية إلى أن شريحة متوسطة الوزن (59 غراماً) تحتوي على نحو 188 سعرة حرارية، إضافة إلى كربوهيدرات وبروتين وألياف ومعادن مثل الحديد والزنك وحمض الفوليك.

كما قد يساهم خبز الساوردو في تحسين الهضم بفضل عملية التخمير التي تفكك بعض مكونات الجلوتين وتنتج أحماضاً تساعد على إبطاء امتصاص النشا، ما يدعم توازن السكر في الدم.

ومع ذلك، لا يُعد مناسباً لمرضى السيلياك أو المصابين بحساسية الجلوتين، إلا إذا كان مصنوعاً من دقيق خالٍ منه.
 
 


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