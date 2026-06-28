الحقيقة الكاملة وراء خبز الساوردو

وتشير بيانات غذائية إلى أن شريحة متوسطة الوزن (59 غراماً) تحتوي على نحو 188 سعرة حرارية، إضافة إلى كربوهيدرات وبروتين وألياف ومعادن مثل الحديد والزنك وحمض الفوليك.
كما قد يساهم خبز الساوردو في تحسين الهضم بفضل عملية التخمير التي تفكك بعض مكونات الجلوتين وتنتج أحماضاً تساعد على إبطاء امتصاص النشا، ما يدعم توازن السكر في الدم.
ومع ذلك، لا يُعد مناسباً لمرضى السيلياك أو المصابين بحساسية الجلوتين، إلا إذا كان مصنوعاً من دقيق خالٍ منه.
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