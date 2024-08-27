الحليب لمرضى الكوليسترول .. 5 أنواع آمنة ومفيدة

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بارتفاع الكوليسترول الضار بالدم عن أنواع الحليب المسموح بتناولها لإدراجها في النظام الغذائي اليومي بدلًا من اللبن البقري الغني بالدهون المشبعة المضرة للقلب.



أنواع الحليب المسموحة لمرضى الكوليسترول



1- حليب الصويا

من أفضل أنواع الحليب لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يتميز بخلوه تمامًا من الكوليسترول، كما يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة.



2- حليب اللوز

يمثل حليب اللوز أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لخلوه تمامًا من الكوليسترول، واحتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة، توفر حماية كبيرة ضد الإصابة بتصلب الشرايين.



3- حليب الشوفان

لا يحتوي حليب الشوفان على دهون مشبعة أو كوليسترول، لذلك فهو من الألبان الآمنة لصحة القلب والأوعية الدموية، لكنه قد يرفع مستويات سكر الدم، لاحتوائه على كربوهيدرات مرتفعة.



4- حليب جوز الهند

رغم خلو حليب جوز الهند من الكوليسترول، يحصل الجسم عند تناول كوب واحد منه على 4 جرامات من الدهون المشبعة، الأمر الذي يستدعي عدم الإفراط فيه للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



5- حليب الأرز

خالٍ من الكوليسترول والدهون المشبعة، ولكن قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

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