الحليب لمرضى الكوليسترول .. 5 أنواع آمنة ومفيدة

أنواع الحليب المسموحة لمرضى الكوليسترول
1- حليب الصويا
من أفضل أنواع الحليب لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يتميز بخلوه تمامًا من الكوليسترول، كما يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة.
2- حليب اللوز
يمثل حليب اللوز أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لخلوه تمامًا من الكوليسترول، واحتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة، توفر حماية كبيرة ضد الإصابة بتصلب الشرايين.
3- حليب الشوفان
لا يحتوي حليب الشوفان على دهون مشبعة أو كوليسترول، لذلك فهو من الألبان الآمنة لصحة القلب والأوعية الدموية، لكنه قد يرفع مستويات سكر الدم، لاحتوائه على كربوهيدرات مرتفعة.
4- حليب جوز الهند
رغم خلو حليب جوز الهند من الكوليسترول، يحصل الجسم عند تناول كوب واحد منه على 4 جرامات من الدهون المشبعة، الأمر الذي يستدعي عدم الإفراط فيه للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
5- حليب الأرز
خالٍ من الكوليسترول والدهون المشبعة، ولكن قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات.
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