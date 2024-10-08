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الحموضة المتكررة.. علام تدل؟

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري-  تعتبر الحموضة من ضمن أبرز الحالات المرضية التي تصيب الجهاز الهضمي وأكثر إزعاجًا لمصابيها، نظرًا لأن من يعاني من الإصابة بها كونه غير قادر على تناول الأطعمة بمختلف أنواعها، حيث تسبب له الشعور بحرقة في الصدر.

سبب المعاناة من الحموضة المتكررة

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في هذا الصدد، قال الدكتور سمير أسعد، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، إن الحموضة المتكررة تدل على الإصابة بارتجاع حمض المعدة المريئي.

وأوضح أسعد، أن سبب المعاناة من ارتجاع المريء تشمل تناول الدهون والمقليات، والتدخين، وشرب كميات كبيرة من الكافيين، مشيرًا إلى أن علاجه يتمثل في تناول الأدوية المعوية للقضاء على الحموضة.

وأضاف استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي، أن الحموضة المتكررة أيضًا، قد تكون دليلًا أو علامة على الإصابة بجرثومة المعدة، وهذا يتم التأكد منه عن طريق إجراء تحاليل جرثومة المعدة، للبدء في علاجها الذي يتمثل في المضادات الحيوية.

وأكد استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن الحموضة المتكررة، ينجم عنها مضاعفات صحية خطيرة، مثل تقرحات المريء، أو التهاب الحنجرة، أو السعال المستمر.

ونصح أسعد، كل من يعاني من الحموضة، أن ينقص وزنه، وأن يحرص على تناول وجبات قليلة خالية من التوابل والشطة، ومهيجات القولون.

كما نصح بعدم الدخول في النوم بعد تناول الطعام مباشرةً، وكذا تجنب التدخين، والابتعاد عن شرب القهوة على الريق، والاهتمام بتناول مضادات الحموضة إذا تطلب الأمر.

 
gnews

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