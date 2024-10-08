الحموضة المتكررة.. علام تدل؟

الوكيل الإخباري- تعتبر الحموضة من ضمن أبرز الحالات المرضية التي تصيب الجهاز الهضمي وأكثر إزعاجًا لمصابيها، نظرًا لأن من يعاني من الإصابة بها كونه غير قادر على تناول الأطعمة بمختلف أنواعها، حيث تسبب له الشعور بحرقة في الصدر.



سبب المعاناة من الحموضة المتكررة

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