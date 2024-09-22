الدكتور يوسف سرحان: رائد الأمل في مجال الطب الطبيعي والتأهيل

12:48 م

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الوكيل الإخباري- في عمان، يبرز العديد من المبدعين الأردنيين في مجالاتهم، ومن بينهم الدكتور يوسف سرحان، استشاري الطب الطبيعي والتأهيل، وجراحة العظام والمفاصل، ويعتبر الدكتور سرحان مهنتَه وسيلة لنشر الأمل، حيث يسعى لتحويل آلام مرضاه ومعاناتهم إلى آمال في استعادة صحتهم، ويعمل جاهداً لتحسين نوعية حياة الجميع، سواء المرضى أو الأصحاء، بهدف جعل الحياة أكثر راحة وإنتاجاً ومتعة. اضافة اعلان





تتضمن مسيرة الدكتور سرحان العديد من التجارب الطبية المتميزة التي اكتسبها في الأردن وخارجه، سعى دائماً لتطوير نفسه عبر الاطلاع على أحدث تقنيات الطب الحديث، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة مرضاه الذين يصبحون أصدقاء له بعد الزيارة الأولى.



ينطلق الدكتور سرحان من إنسانيته في التعامل مع المرضى، حيث لا يكتفي بتشخيص الحالة، بل يسعى لوضع حلول متعددة تتوافق مع رغبة المريض في الشفاء، مع التأكيد على أن "راحة المريض وسلامته أولوية"، ويحمل الدكتور سرحان البورد الأردني في جراحة العظام والمفاصل، بالإضافة إلى الزمالة الأسترالية في الطب الطبيعي والتأهيل، لذلك، يشغل منصب مدير المركز الدولي للطب الطبيعي والتأهيل، واستشاري في مركز الحسين للسرطان.



لقد نال الدكتور سرحان ثقة زملائه في المجال الطبي، حيث شغل منصب رئيس الجمعية الأردنية لأطباء الطب الطبيعي وأمراض العظام والمفاصل سابقاً، ورئاسة قسم الطب الطبيعي والتأهيل في مستشفى ابن الهيثم، كما تولى رئاسة دائرة طب التأهيل في الجامعة الأردنية.



وليس فقط في مجال الطب، بل أسس الدكتور سرحان الاتحاد العالمي للموسيقى العلاجية والاتحاد العربي لتأهيل الأمراض، مما يبرز شغفه باختيار المسارات العلاجية المناسبة حسب حالة المريض، حيث يبقى الهدف الأول هو الشفاء وتحقيق أكبر قدر من رضا المريض.



يسعى الدكتور سرحان لتقديم خبراته للمجتمع، حيث يتجاوز دوره حدود عيادته، فهو يشارك في تقديم محاضرات وورش عمل للمجتمع المحلي والعربي. كما يشغل منصب الرئيس الفخري للجمعية الأردنية لمتلازمة الألم العضلي المزمن (Fibromyalgia)، مما يبرز التزامه بخدمة الآخرين وتعزيز الوعي الصحي.



