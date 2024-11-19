الرياضيون يتمتعون بذاكرة عاملة أفضل

تدعم النتائج فوائد الرياضة على الإدراك البشري.
وأُجريت الدراسة في جامعة يوفاسكولا بالسويد، وكان فريق البحث قد درس سابقًا تأثيرات الشيخوخة على الوظيفة الإدراكية ووظائف المخ، ووجدوا أن نمط الحياة النشط بدنيًا يمكن أن يخفف جزئيًا من التأثيرات السلبية للشيخوخة على هذه الوظائف.
ووفقًا لـ"مديكال إكسبريس"، تضيف النتائج الحالية إلى الأدلة التي تدعم فوائد الرياضة على الإدراك البشري، وتسلط الضوء على أهمية النشاط البدني في تعزيز صحة المخ.
وسعى الباحثون إلى استكشاف تأثيرات الرياضة على الوظيفة الإدراكية وإدراك الوجه باستخدام مقاييس الأداء الكهربائية الفسيولوجية والسلوكية.
وتحقق الباحثون من تأثير نوع الرياضة ومستوى الأداء، وذلك من خلال بيانات سكانية واسعة النطاق.
وأظهرت النتائج ارتباطًا ثابتًا بين الرياضة وأداء أفضل للذاكرة العاملة، في حين يبدو أن نمط الحياة المستقر مرتبط بذاكرة عاملة أضعف."
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