الأربعاء 2025-04-23 11:44 ص
 

الزوائد الجلدية والسكري- ما العلاقة بينهما؟

ب6ف57
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد الزوائد الجلدية من الحالات الجلدية الشائعة التي تظهر على شكل نموّات صغيرة ولينة في أماكن الاحتكاك مثل الرقبة، تحت الإبط، أو حول العينين. وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تكون غير ضارة، إلا أن تكرار ظهورها قد يكون علامة تحذيرية على وجود مشاكل صحية أعمق، مثل مقاومة الإنسولين أو السكري.

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وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض السكري والباطنة، أن هناك علاقة وثيقة بين الزوائد الجلدية والسكري، حيث تُعد مقاومة الإنسولين أحد أبرز الأسباب المحتملة لظهورها. وتُعرف مقاومة الإنسولين بأنها حالة تسبق الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنسولين في الدم، مما يحفّز نمو الخلايا الجلدية ويؤدي إلى تكون الزوائد.


وأشار أنور إلى أن مرضى السكري غالبًا ما يعانون من تغيرات جلدية متعددة، من بينها هذه الزوائد، خاصة في حال عدم ضبط مستويات السكر في الدم لفترات طويلة. كما أن السمنة، وهي أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكري، تزيد من احتكاك الجلد، ما يعزز ظهور هذه الزوائد أيضًا.


وأكد الطبيب على أهمية الانتباه لظهور عدد كبير من الزوائد الجلدية بشكل مفاجئ، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل العطش المفرط، التبول المتكرر، أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، مشيرًا إلى أن هذه العلامات قد تتطلب فحصًا طبيًا عاجلًا.


نصائح للوقاية والمتابعة:
التحكم في الوزن.
اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة وممارسة الرياضة.
إجراء تحاليل السكر بشكل دوري، بمعدل مرة كل 6 أشهر، خصوصًا لمن لديهم عوامل خطورة.

 

الكونسلتو 

 
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