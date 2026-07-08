السرّ وراء تفاقم حكة لدغات الحشرات

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن حكّ لدغات الحشرات أو الطفح الجلدي يزيد الالتهاب ويطيل مدة الحكة، بدلاً من تخفيفها. اضافة اعلان





وأوضح الباحثون أن الحكّ يحفز الخلايا العصبية على إفراز مادة "Substance P"، التي تنشط الخلايا الصارية، ما يؤدي إلى زيادة إفراز المواد المسببة للالتهاب واستمرار الشعور بالحكة.



وينصح الأطباء لتخفيف الحكة باستخدام كريمات الهيدروكورتيزون أو لوشن الكالامين أو الكريمات المحتوية على المنثول، مع تجنب حك الجلد لمنع تفاقم الالتهاب.









