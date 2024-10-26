السكتة الدماغية..كيف تحدث وما الفئات المعرضة لها

الوكيل الإخباري- السكتة الدماغية هي حالة طارئة تحدث عند انقطاع الدم لأجزاء من الدماغ، ما يؤدي لتلف خلايا الدماغ، كما أنها تحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية أو تمزقها.



قال الدكتور أيمن الكيلاني، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن السكتة الدماغية تحدث نتيجة عدم وصول الدم جيدًا للدماغ، موضحًا أن أشهر الحالات التي تنجم عنها، هي الشلل النصفي أي توقف نصف الجسم بشكل طولي عن العمل، أو الحبسة الكلامية أي صعوبة خروج الكلام من اللسان.



وأضاف الكيلاني أن أي شخص يعاني من صعوبة في الكلام، أو يعاني من شلل نصفي، يعد مريض سكتة دماغية، مع مراعاة كبر السن، وعوامل الخطورة التي تؤدي لزيادة احتمال حدوث السكتة الدماغية، مثل السكري والضغط، والتدخين وزيادة الوزن، ومشاكل القلب، والرفرفة الأذنية، وأمراض الروماتيزم.



الفئات المعرضة للسكتة الدماغية

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وأوضح استشاري أمراض المخ والأعصاب، أن الفئات المعرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، هم مرضى الضغط أو السكري، الممتنعين عن تناول الأدوية، وعمرهم يفوق الـ 70 سنة، ويدخنون بشراهة.



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